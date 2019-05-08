Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в эфире "России 24" отметил, что пока не думает о том, как его команда будет защищать чемпионский титул в следующем сезоне. По его словам, необходимо не допустить снижения требований к себе.

– По поводу следующего сезона будем говорить в следующем сезоне, – сказал Семак. – В конце нынешнего нужно отдыхать, нужно получить удовлетворение от работы, которая проведена. Удержаться гораздо сложнее, чем забраться наверх. Надо сделать все возможное, думать о том, что каждый должен выложиться по максимуму.