Сергей Семак: «Рады возвращению Ригони. Надеемся, он нам поможет»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что в клубе рады возвращению полузащитника Эмилиано Ригони. Аргентинец провел первую часть сезона на правах аренды в «Сампдории», но итальянский клуб решил преждевременно расторгнуть договор аренды.

— Вернулся Ригони. Когда возникла идея о его возвращении? Связано ли оно с уходом Мака?

— Да, это связано с уходом Мака. Роберт ушел, позиция освободилась под Ригони. Была возможность его вернуть — и мы ей воспользовались. Маку нужна игровая практика — здесь все ясно и понятно.

— Второй год подряд «Зенит» отзывает аренду Ригони. Как на это отреагировал футболист и «Сампдория»?

— Игрокам всегда хочется получать больше практики. Прежде всего, Ригони уходил в аренду для того, чтобы играть. Но не всегда все складывается так, как хочется нам или игрокам. Мы рады его возвращению и надеемся, что нам он поможет.

В текущем сезоне 26-летний аргентинец провел девять матчей в серии А и отметился одной результативной передачей. (Гоша Чернов)