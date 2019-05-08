Главный тренер "Зенита" Сергей Семак отметил в эфире "России 24", что команду ждет обновление. Он отметил, что решение о масштабе изменений будет принято позднее.

– Изменения необходимы. Их количество – вопрос обсуждаемый, – сказал Семак. – Прежде чем с кем-то расставаться, надо понимать, кто придет на его позицию. Это, к сожалению, негативная часть профессии – расставание с игроками. Но если появится игрок, который будет сильнее тех, что у нас есть, а также будет возможность его подписать, мы это сделаем.

После матча с ЦСКА будем говорить с ребятами, с руководством, чтобы понять, какие у нас есть возможности. Я обозначил позицию руководству. Потом, исходя из возможностей клуба, будем делать перестановки. Они обязательно будут.