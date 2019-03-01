Сергей Семак: "На какой позиции у "Зенита" самые сильные игроки в чемпионате?"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в интервью YouTube-каналу "Foot’больные люди" сказал, что не считает, будто в его команде собраны самые сильные игроки в чемпионате России. По словам специалиста, они только двигаются к этому.

– Количество игроков у нас достаточное. Что касается качества… На какой позиции у "Зенита" самые сильные игроки в чемпионате?.. Нам есть куда двигаться, – сказал Семак. – У нас и конкуренция в составе увеличится, и игроки должны стремиться стать лучшими в лиге. Чтобы выигрывать чемпионат России, нужны самые сильные. А у нас есть проблемы и с россиянами, и с качеством иностранных игроков.