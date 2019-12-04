Сергей Семак: «Малком должен присоединиться к первому сбору в январе в Катаре»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о восстановлении форварда Малкома.

— Были проблемы с восстановлением: думали, что получится вернуться в строй без операции, — цитирует Семака «Фонтанка». — Результата не увидели. Поработав какое-то время в группе, почувствовал ту же проблему. И было понятно, что остается только операционное вмешательство.

— Спазм мышцы?

— Скорее микроповреждение, которое очень долго затягивается. Он на следующий день пришел, сказал, что готов тренироваться. Мы сделали снимок, и оказалось, что нельзя. Он супер-профессионал в своей сфере. Сейчас с утра до вечера занимается с реабилитологами, после Нового года едет на свой первый сбор. Но у него будет не два сбора, а три. Сейчас он будет во время отпуска тренироваться в Бразилии. Один из наших специалистов поедет к нему. К первому нашему сбору в январе в Катаре он должен присоединиться к команде. Малком очень важный игрок для нас, и я не сомневаюсь, что он нас усилит.

— Это люкс. Не помню в «Зените» футболистов, которые восстанавливаются у себя дома.

— Главное, чтобы футболист чувствовал себя комфортно. То же самое было с Мамманой и Сашей Кокориным. Тренер ездил вместе с ними и занимался в Эмиратах и любой другой стране, где им было удобно. Мы понимаем: в наших условиях мы не можем полноценно реабилитироваться на том отрезке восстановления, когда уже негде выходить на поле. Мы пытаемся реализовать все варианты и выбирать тот, который устроит всех.

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