Сергей Семак: "Хотели побороться за Малкома и год назад, но силы были неравны"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции, посвященной переходу бразильского полузащитника Малкома в петербургский клуб из "Барселоны", ответил на вопросы журналистов.

– Для нас это очень важное приобретение, – отметил Семак. – Впереди матчи Лиги чемпионов УЕФА, поэтому необходимо усиление. В следующем сезоне, учитывая лимит, нам потребуются сильные легионеры, которые усилят игру команды. Что касается нашей трансферной политики, то все понятно – не раз говорили: если будет возможность взять футболиста сильнее тех, кто есть, мы это сделаем. Мы и год назад хотели побороться за Малкома, но силы были неравны. В этом году все получилось удачно. Будем работать и готовиться к следующему матчу.

– Вы сказали, что хотели взять его еще год назад. Какие качества развились у Малкома в чемпионате Испании?

– Качества не могут резко появиться или исчезнуть. Интерес с нашей стороны к Малкому был и достаточно серьезный. Всегда ориентируемся на приглашение игроков с теми качествами, которых нам не хватает – в его конкретном случае говорю об обводке, скорости, ударе. (Егор Бычков)