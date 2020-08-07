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Сергей Семак: «Если Маммана будет хорошо играть в «Сочи», мы его вернем»

7 августа 2020, 21:57
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему решил отпустить защитника Эммануэля Мамману в аренду в «Сочи».

— В заявке на сезон уже максимум легионеров. Почему вы решили внести туда Ригони, а не Мамману?

— Маммана пропустил почти два года. Вы знаете, что он — девятый легионер, ему нужно получать игровую практику, он много пропустил, а мы не можем дать ему то игровое время, которое необходимо, чтобы набрать форму. Если он будет хорошо играть в «Сочи», мы его вернем.

— Из центральных защитников у вас сейчас только Ракицкий, Ловрен и Прохин. Как вы собираетесь решать эту проблему?

— Руководство клуба знает о пожеланиях по поводу позиций, которые нужно укреплять. (Гоша Чернов)

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