Сергей Семак: «Давно не играли против команд, которые в пять защитников играют»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил настрой команды на матч 15-го тура чемпионата России против ЦСКА.

— Этот матч важен для любой из команд. Встречи лидеров между собой всегда очень важны. Архиважная встреча, — сказал Семак в эфире «Матч Премьер».

Каждая игра — это новая история. Есть сегодняшний матч, в котором мы должны показать максимум своих возможностей.

Хорошо провели кубковый матч. Все, кто в строю, были готовы к той встречи и готовы к этой. Определяем состав по функциональной форме футболистов.

ЦСКА очень хорошо действует. Давно не играли против команд, которые в пять защитников играют. Есть свои нюансы тактические.

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