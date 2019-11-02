Сергей Семак: «Давно не играли против команд, которые в пять защитников играют»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил настрой команды на матч 15-го тура чемпионата России против ЦСКА.
— Этот матч важен для любой из команд. Встречи лидеров между собой всегда очень важны. Архиважная встреча, — сказал Семак в эфире «Матч Премьер».
Каждая игра — это новая история. Есть сегодняшний матч, в котором мы должны показать максимум своих возможностей.
Хорошо провели кубковый матч. Все, кто в строю, были готовы к той встречи и готовы к этой. Определяем состав по функциональной форме футболистов.
ЦСКА очень хорошо действует. Давно не играли против команд, которые в пять защитников играют. Есть свои нюансы тактические.
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр