Сергей Прядкин: «Обсуждали реформу Кубка России»

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал, что на собрании представителей клубов лиги обсуждалась реформа Кубка России, а также реализация прав на освещение российских турниров и ряда других вопросов.

— Вопрос судейства — только один из повестки. Также обсуждали реформу Кубка России, коммерческую и спортивную части. Рассматривали исполнение реализации прав на освещение чемпионата России, Суперкубка. У нас есть предложения от основного партнера: букмекерская компания прислала свои предложения на ближайшие годы.

Сегодня принято решение собрать все предложения и от других компаний, но у основного спонсора право первой руки. Решение примем к следующему собранию, кто будет титульным и основным партнером. По Кубку России есть предложения от РФС, чтобы повысить статус турнира. Завтра будет жеребьевка. В части коммерческих прав клубов и РФС есть ряд предложений, которые регулируют рабочие моменты. Календарь чемпионата России? Как и говорили, его опубликуют 5 сентября. (Дмитрий Зеленов)