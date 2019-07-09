Сергей Прядкин - о Сутормине: "Бывают такие переходы"

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал трансфер полузащитника Алексея Сутормина. Хавбек перешел из "Оренбурга" в "Зенит". 29 июня "Рубин" объявил о переходе футболиста, однако "Зенит" перехватил трансфер и сообщил о трансфере Сутормина 8 июля.

- Переход Сутормина негативно повлиял на имидж лиги. Что вы думаете по этому поводу?

- Санта-Барбара, как многие написали. С точки зрения закона, нарушений не было. Официальной фиксации в системе регистрации не было. Бывают такие переходы. (Ярослав Сусов)