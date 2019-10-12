Сергей Матвеев: «За развитие моей тренерской истории могу благодарить Сарсанию»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев в интервью клубной пресс-службе признался, что благодарен Константину Сарсании за в развитие его тренерской карьеры.

Сарсания скончался на 50-м году жизни 7 октября 2017 года. Функционер работал спортивным директором «Зенита».

— В 2003-м моя игровая карьера в московском «Спортакадемклубе» стала подходить к концу, и на пару лет я стал играющим тренером этой команды, — приводит слова Матвеева пресс-служба «быков». — За развитие тренерской истории могу благодарить Константина Сарсания. В середине двухтысячных он пришел в «Спортакадемклуб» и доверил мне управление одной из юношеских команд своего личного проекта — футбольной школы «Академика». Два года я тренировал ребят 1990 года рождения, им тогда было по 16-17 лет. Из той команды вышли голкипер Николай Заболотный и хавбек Юрий Кириллов, который забил ключевой гол сборной Чехии на молодежном чемпионате Европы.

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