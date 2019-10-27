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Сергей Матвеев оценил форму Мануэла Фернандеша

19:00
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Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев оценил готовность команды к матчу 14-го тура чемпионата России против «Оренбурга».

— Мы ротируем состав, потому что имеем две игры в течении четырех дней, — заявил Матвеев в интервью «Матч Премьер». —  Игра в Лиге Европы была очень тяжелой.

Мануэл Фернандеш? Трудно сказать, насколько он готов. Надеемся, что может провести на поле все 90 минут. Но игра покажет.

Краснодар — Оренбург

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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