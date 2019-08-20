Арбитр Сергей Карасев, который обслуживал московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА (2:1), в интервью «СЭ» рассказал о впечатление от игры некоторых футболистов.

— Как вам поведение Шюррле?

— Это настоящий мастер! Сразу видно. Мы вчера об этом говорили еще в перерыве. Когда он получает мяч и даже без него — виден уровень. Чемпионами мира просто так не становятся. Слов лишних здесь не нужно. Очень хорошо, что он к нам приехал.

— В предыдущем туре Федору Чалову сломали нос. Не просили защитников «Спартака» играть с ним по возможности немного аккуратнее?

— Нет, не просил. Думаю, что в обоих клубах все ребята очень интеллектуальные. Все и так это понимали. Перед дерби я просил Акинфеева и Джикию — капитанов команд — вести себя спокойнее, чтобы лишний раз ко мне не бегали. Заметил им: «Ребята, любой момент будет проверяться ВАР. Если что-то произойдет, нам обязательно помогут. Не надо лишних эмоций. Просто играйте в футбол». И они меня услышали, большое им за это спасибо. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Сергея Карасева — здесь