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Сергей Карасев: «С Федуном и Гинером я не знаком»

21:05
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Судья Сергей Карасев в интервью «СЭ» рассказал, с кем из руководителей клубов российской премьер-лиги ему довелось общаться.

— Мы практически не видимся с руководителями клубов. Даже и не вспомню, когда в последний раз такое было. Иногда Сергей Николаевич Галицкий заходил в судейскую.

— Что говорил?

— «Спасибо за работу, за ваш тяжелый труд». А с Федуном и Гинером я не знаком. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Сергея Карасева — здесь

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