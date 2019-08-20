Главный арбитр встречи «Спартак» — ЦСКА (2:1) Сергей Карасев в интервью «СЭ» рассказал, с какими проблемами столкнулся по ходу матча. Во втором тайме ему даже пришлось остановить встречу на несколько минут из-за того, что фанаты зажгли пиротехнику.

— Ну это же не первый раз в карьере... Почему остановка игры затянулась на пять минут? Василий Казарцев и Алексей Матюнин, которые работали видеоарбитрами, попросили еще выдержать паузу.

— Почему?

— Камеры были расположены под разными углами. Им ничего не было видно. Все размыто. Поэтому взяли чуть больше времени, пока все рассеется. Хотя, в принципе, могли чуть раньше возобновить игру — на полторы минуты, так как мы в поле и игроки, и зрители уже все видели. Но здесь прислушались к просьбе видеоассистентов.

— А вот Виктор Гончаренко после матча сказал: «Приходит Карасев, который говорит, что ВАР не видит поле. Но дым не прошел, и почему-то матч возобновили...»

— Вы знаете, по таким вещам обычно главный судья принимает решения. Я подошел, все объяснил. Они все поняли. И Кононов, и Гончаренко. Мы ждали столько, сколько нужно. Чтобы завеса разошлась, и всем было комфортно. Все приняли это. Добавить здесь уже нечего. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Сергея Карасева — здесь