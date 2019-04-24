Сергей Иванов обслужит матч "Краснодар" – ЦСКА

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 26-го тура чемпионата России, информирует официальный сайт РФС. Игру "Краснодар" – ЦСКА обслужит Сергей Иванов.
27 апреля (суббота)
"Анжи" – "Ростов": судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Сергей Фурса (Санкт-Петербург).
"Динамо" – "Ахмат": судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).
28 апреля (воскресенье)
"Уфа" – "Урал": судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Егор Болховитин (Ленинградская область), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).
"Локомотив" – "Енисей": судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).
"Зенит" – "Крылья Советов": судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).
"Краснодар" – ЦСКА: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Виталий Мешков (Дмитров); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).
29 апреля (понедельник)
"Оренбург" – "Арсенал": судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Сергей Зуев (Москва).
"Спартак" – "Рубин": судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья – Евгений Турбин (Дмитров); инспектор – Сергей Французов (Москва).