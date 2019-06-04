Сергей Иванов: "Гинер выкрутится и без Лиги чемпионов"

Почетным президент Единой лиги ВТБ, специальный представитель президента РФ Сергей Иванов - о выступлении ФК ЦСКА в прошлом сезоне. Команда заняла четвертое место в чемпионате России. Иванов считает, что президент клуба Евгений Гинер справится с тем, что команда не пробилась в Лигу чемпионов.

— Футбольный ЦСКА семь лет выходил в групповой этап Лиги чемпионов и получал бонусы порядка 20 миллионов. Считается, что от этого зависит значительная часть бюджета клуба. Как теперь Евгению Гинеру выкручиваться без этих денег?

— Вы знаете, в вашем вопросе зарыт и ответ. Евгений Леннорович Гинер, которого я очень хорошо знаю, с 2003 года, то есть на протяжении 16 лет минимум, выкручивался и не из таких положений. Выкрутится и сейчас — я в этом нисколько не сомневаюсь. Он очень талантливый менеджер. Уверен, молодежь ЦСКА будет прибавлять. И очень надеюсь, что в ближайшем будущем армейцы вернутся в Лигу чемпионов. Хотя само по себе возвращение в этот турнир — это не только деньги, пусть и приличные. Надо обратить внимание, что пока наши клубы, откровенно говоря, плохо играют в Лиге чемпионов, - цитируют Иванова "Известия". - Пару раз выходили из группы, один раз ЦСКА дошел до четвертьфинала — это потолок. Хочется, чтобы наши клубы выступали успешней. Для этого надо развивать футбол, находить больше игроков с российскими паспортами — россиян. Ну и развивать менеджмент. Хотя в футбольном ЦСКА с ним всё в порядке. Я считаю, что Евгений Гинер — один из самых талантливых российских футбольных менеджеров. Что он не раз доказывал.

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