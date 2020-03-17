Сергей Гуренко: «Пару осечек «Зенита» и он может задергаться»

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко поделился впечатлениями от победы команды над «Ростовом» (3:1) в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ. Он не считает «железгодорожников» главным претендентентом на второе место в турнирной таблице.

— Считаю, что еще много матчей осталось, — цитирует Гуренко «Еврофутбол». — После одной победы так нельзя говорить. Есть пятерка, в которой все может поменяться. Соперники очень достойные. Юрий Палыч умеет настроить команду. В современном футболе настрой важнее, чем даже тактика. Поэтому он дает результат. Но я бы относился более спокойно даже к таким результатам.

— Отрыв от «Зенита» в 9 очков не отыграть?

— Все бывает в футболе. Пару осечек «Зенита» и он может задергаться. Загадывать еще очень рано.

— Скорее всего, во вторник объявят о приостановке чемпионата. Необходимо это делать?

— Люди, которые в ответе за медицину, значительно лучше знают ситуацию, чем обыватели. Безопасность людей — самое важное.