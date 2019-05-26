Сергей Горлукович: "Что касается игры, то при Кононове это путь в никуда"

Знаменитый экс-защитник "Спартака" Сергей Горлукович​ подвел итог выступления красно-белых в этом сезоне. В последнем туре команда Олега Кононова проиграла "Оренбургу" и заняла пятое место в чемпионате.

– Если такие команды, как "Зенит", ЦСКА, "Локомотив", "Спартак", "Краснодар", не попадают в Лигу чемпионов (даже с третьего места), значит, этот сезон можно считать неудачным. По-моему, все просто. Бюджет у "Спартака" больше 100 миллионов. О каком пятом месте можно говорить? Вы чего? Все остальные оправдания – это чепуха.

– Некоторые болельщики до сих пор не понимают, зачем по ходу сезона меняли тренера – Карреру на Кононова. А вы?

– Что касается "Спартака", то все познается в сравнении. Аленичев несколько лет назад занял пятое место. Руководство хлопало в ладоши и оставило его. Если из этого исходить, то почему бы и Кононову не продолжить доверять? Он тоже попал в пятерку, молодец…

– Кононову, может быть, еще требуется время, чтобы поставить игру?

– Что касается игры, то при нем это путь в никуда. Здесь даже не о чем больше говорить. (Виталий Айрапетов)

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