Сергей Фурсенко: "У Кузяева выросли крылья"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко сообщил о том, что на данный момент происходит оптимизация состава. По словам специалиста, в команде должны остаться только те футболисты, которые нужны главному тренеру Роберто Манчини.

- Когда мы начинали заниматься селекцией, то одной из главных задач было возвращение воспитанников, - сказал Фурсенко в эфире программы "Все на матч". - Кузяев - воспитанник академии "Зенита" и так сложилось, что он вернулся домой. У него появился хороший тренер, в него поверили.

Думаю, что в связи с этими событиями сложился какой-то сложный пазл. У него практически выросли крылья. В каждом матче с удовольствием наблюдаем за его прогрессом. Но он и вламывает на тренировках.

Сейчас процессы пошли по-настоящему. Кто-то из игроков находится на медицинском осмотре за границей. В ближайшее время мы будем сообщать о тех, кто покинет клуб. Это - оптимизация состава. В "Зените" должны остаться те, в кого верит тренер. Те, кто ему нужен.