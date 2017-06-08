Сергей Фурсенко: "Смог привезти Манчини в Россию только с третьего раза"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко в интервью "Известиям" подчеркнул, что клуб сделал выбор в пользу Роберто Манчини, потому что он является одним из самых сильных специалистов на рынке тренеров.

52-летний итальянец сменил на должности главного тренера сине-бело-голубых Мирчу Луческу. Соглашение с Манчини рассчитано по схеме "3+2".

- Российский футбол сильно изменился за время вашего отсутствия? - вопрос Фурсенко.

- Я бы не стал рассуждать, насколько он отличается от самого себя пятилетней давности. Все зависит от того, кем являешься ты сам. Я пришел, потому что знаю и понимаю предмет, могу помочь клубу. Какой бы уровень сейчас ни был, его надо поднимать.

- Почему выбор остановили именно на Роберто Манчини?

- Он - один из самых сильных тренеров на рынке. Я знаю его очень давно. Мы были знакомы еще до того, как я пришел работать в РФС - я собирался пригласить его на работу в сборную России.

- После ухода Дика Адвоката?

- Идея с Манчини была еще до Адвоката. В 2010 году я разговаривал с Роберто, но тогда не сложилось. Потом, как вы верно заметили, мы общались с Манчини в 2012-м - когда стало ясно, что Дик покинет национальную команду после чемпионата Европы. Но и тогда не получилось. В итоге только сейчас нам с Манчини удалось оформить сотрудничество, и теперь мы работаем вместе, чему я очень рад. Получается, привезти Манчини в Россию я смог только с третьего раза (улыбается).