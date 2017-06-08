Сергей Фурсенко: "Смог привезти Манчини в Россию только с третьего раза"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко в интервью "Известиям" подчеркнул, что клуб сделал выбор в пользу Роберто Манчини, потому что он является одним из самых сильных специалистов на рынке тренеров.
52-летний итальянец сменил на должности главного тренера сине-бело-голубых Мирчу Луческу. Соглашение с Манчини рассчитано по схеме "3+2".
- Российский футбол сильно изменился за время вашего отсутствия? - вопрос Фурсенко.
- Я бы не стал рассуждать, насколько он отличается от самого себя пятилетней давности. Все зависит от того, кем являешься ты сам. Я пришел, потому что знаю и понимаю предмет, могу помочь клубу. Какой бы уровень сейчас ни был, его надо поднимать.
- Почему выбор остановили именно на Роберто Манчини?
- Он - один из самых сильных тренеров на рынке. Я знаю его очень давно. Мы были знакомы еще до того, как я пришел работать в РФС - я собирался пригласить его на работу в сборную России.
- После ухода Дика Адвоката?
- Идея с Манчини была еще до Адвоката. В 2010 году я разговаривал с Роберто, но тогда не сложилось. Потом, как вы верно заметили, мы общались с Манчини в 2012-м - когда стало ясно, что Дик покинет национальную команду после чемпионата Европы. Но и тогда не получилось. В итоге только сейчас нам с Манчини удалось оформить сотрудничество, и теперь мы работаем вместе, чему я очень рад. Получается, привезти Манчини в Россию я смог только с третьего раза (улыбается).
Опрос
Дополнительная информация
http://iz.ru/602733/aleksei-fomin/sergei-fursenko-nam-v-zenite-nikakikh-ustupok-ne-nuzhno
old grumbler
ntsg62 это Каррера искрометный? 1-0 это искрометный футбол?
12:50
old grumbler
баламошка - да уж получше вашего Толстых получился...
12:49
abris
Что-то про неустойку молчат?! Во сколько лямов обойдется итальянец Газпрому, насколько подскочат тарифы в следующем году?:))))
12:17
armi
Как это знакомо - Я привез, Я привел... Бомжовый през и бомжовый вице-премьер - крепкая связка откатчиков-трепачей.
11:41
баламошка
Как тренер - дно) Англию с МС любой бы выиграл хоть раз с тогдашними бешеными вливаниями шейхов. Чемпионства в Италии - это полное фуфло, это я вам как болельщик Юве говорю)) Милан переживал и переживает не лучшие времена, а Юве тогда был в пердиве и около него после скандалов с договорняками. Тренер ещё не старый, а достижения идут на спад. Распиаренный он, да никакущий. А Фурсенко... Да что там говорить) Вся Россия помнит, какой из него замечательный получился президент РФС.
10:14
ntsg62
С Манчини игра будет скучной и сплошной тягомотиной.Долгая позиционная атака с нудными перепасовками,на авось.Питер забудет понятие быстрой ,искрометной игры,которую показывали Аршавин и Ко!!Это не Каррера и не Дик!Это скукота!!!!!!!Мои соболезнования Боярским и др.
10:07
199
Интересно - какой откат получит сей гражданин. Только толку всё равно не будет.
10:01