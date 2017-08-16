Сергей Фурсенко: "Кокорин раскрылся после того, как в него поверили"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко отметил, что доволен высокой конкуренцией в команде, так как это позволяет равноценно менять игроков в разных турнирах. Также руководитель отметил прогресс форварда Александра Кокорина, который забил 5 мячей в этом сезоне чемпионата России.

– Все направлено на достижение результата. Манчини – опытный тренер, работавший с сильными футболистами. Он может найти подход к любому игроку, – сказал Фурсенко в эфире программы "Все на матч". – Например, Кокорин является более глубоким человеком широкого диапазона. Он раскрылся после того, как в него поверили. По-другому играется, когда чувствуешь, что на тебя рассчитывают.

В "Зените" на каждую позицию почти два сильных человека. Хорошо, что есть соперничество. Люди бьются за места, и мы всегда можем равноценно заменить человека. Это связно с календарем, участием в Лиге Европы, а также предстоящим чемпионатом мира. Мы играем через два дня на третий. Но состав позволяет "Зениту" достойно выглядеть во всех турнирах.