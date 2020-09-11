Сергей Чепчугов: «Говорили, что через полгода Акинфеев перейдет в «МЮ»

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов рассказал о переходе в армейский клуб в 2010 году. По словам, голкипера, ему обещали, что основной вратарь армейцев Игорь Акинфеев скоро покинет команду.

— 2009 год. Мы с «Сибирью» вышли со второго места в премьер-лигу, — цитируте gol.ru Чепчугова. — Естественно, я хорошо провел сезон. Команда свой вклад внесла. И на меня обратили внимание большие клубы РПЛ. По слухам, были «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА. Точно знаю про «Локомотив», а про «Спартак» нет информации.

— Что почувствовали, когда узнали о предложении ЦСКА?

— Не отмечал. А что отмечать? Прекрасный момент жизни, но особо мандража не было. Подумал: «Хорошо, что ЦСКА — значит, поедем в ЦСКА». Тогда же я понимал, что там есть Игорь Акинфеев. Мне говорили, что через полгода он будет в «Манчестер Юнайтед» и нужна замена.

Поэтому я согласился с пониманием, что он уйдет. Если бы такого мне не сказали, то, возможно, не перешел бы. Может быть, выбрал бы «Локомотив». В итоге Акинфеев не перешел — и все: Чепчугов сел на лавку.

— Сколько тогда предложили?

— Зарплата увеличилась в несколько раз.

— Когда Акинфеев никуда не ушел, не появилось ощущения, что вас подставили?

— Не появилось. Даже если он не ушел, я же мог предпринять какие-то шаги, правильно? Годик, два, три — Игорь при деле. Ты понимаешь, что шансов особых нет. Даже если бы пришел Джанлуиджи Буффон, Игорь все равно бы играл. Хоть Нойер. Акинфеев — свой, с детства, воспитанник.

Чепчугов числился в ЦСКА с 2010 по 2017 год, проведя за 7 сезонов 28 матчей.