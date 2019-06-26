Сергей Балахнин: "Результат на турнире в Австрии для "Ростова" будет стоять не на первом месте"

Бывший тренер "Ростова" Сергей Балахнин отметил, что результат на Кубке Париматч Премьер будет для команды не на первом месте. Товарищеский турнир пройдет с 26 июня по 4 июля.

– Зимой у "Ростова" было три месяца на подготовку, а теперь лишь чуть больше четырех недель, – цитируют "Известия" Балахнина. – Так что сейчас совершенно другой формат работы. Понятно, что результат на грядущем турнире для дончан будет стоять не на первом месте.

​Напомним, в турнире примут участие "Краснодар", ЦСКА, "Спартак" и "Ростов".

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020