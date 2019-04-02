Сергей Алексеев: "Никаких решений по реформе молодежного первенства не принято"

Директор по связям с общественностью РПЛ Сергей Алексеев сообщил, что на общем собрании лиги не было принято никаких решений по поводу внедрения системы ВАР, реорганизации молодежного первенства и изменений в лимите на легионеров.

- На общем собрании был утвержден технический регламент на три сезона до 2021 года. Согласована структура календаря, она направлена на утверждение исполкома РФС. Отдельно рассмотрены вопросы по системе ВАР, реорганизации молодежных команд, а также лимите на легионеров. Договорились, что работа по этим вопросам будет продолжена. (Александр Рогулев)

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