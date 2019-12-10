Сердар Азмун: «После матча с «Бенфикой» уеду к своим лошадям»
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун рассказал, чем займется после матча с «Бенфикой». Эта игра для питерцев — последняя в календарном году.
После матча с «Бенфикой» «Зенит» уйдет в отпуск. Поедете домой?
— Да, к своим лошадям.
— Расскажите о них. С чего началось это увлечение?
— Я живу в таком городе, где лошадь для всех животное номер один, — цитирует иранца официальный сайт «Зенита». — Быть со своими лошадьми — огромное удовольствие для меня, это лучший отдых.
— Сколько их у вас?
— Восемнадцать. Есть своя конюшня, тренеры.
— Первого января вы отметите день рождения. В России это праздничная дата. В Иране, как я понимаю, не так.
— Да, наш Новый год наступает 21 марта.
— Как вы обычно проводите день рождения?
— Это самый простой праздник для меня. Я никогда не любил пышные празднования. Лучше провести этот день со своей семьей.
— А какой для вас главный праздник?
— Курбан-байрам.
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2019-12-10-serdar-azmun-kto-bolshe-zasluzhivaet-tot-dalshe-i-proydet.htm