Сердар Азмун: «После матча с «Бенфикой» уеду к своим лошадям»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун рассказал, чем займется после матча с «Бенфикой». Эта игра для питерцев — последняя в календарном году.

После матча с «Бенфикой» «Зенит» уйдет в отпуск. Поедете домой?

— Да, к своим лошадям.



— Расскажите о них. С чего началось это увлечение?

— Я живу в таком городе, где лошадь для всех животное номер один, — цитирует иранца официальный сайт «Зенита». — Быть со своими лошадьми — огромное удовольствие для меня, это лучший отдых.



— Сколько их у вас?

— Восемнадцать. Есть своя конюшня, тренеры.



— Первого января вы отметите день рождения. В России это праздничная дата. В Иране, как я понимаю, не так.

— Да, наш Новый год наступает 21 марта.



— Как вы обычно проводите день рождения?

— Это самый простой праздник для меня. Я никогда не любил пышные празднования. Лучше провести этот день со своей семьей.



— А какой для вас главный праздник?

— Курбан-байрам.