Сердар Азмун: «Кокорин мне как старший брат»

Форвард «Зенита» Сердар Азмун поделился мнением о бывшем партнере по команде Александре Кокорине. Сейчас он на правах аренды выступает за «Сочи».

— Кокорин — очень хороший человек, он мне как старший брат, — сказал иранец во время прямого эфира в Instagram. — Надеюсь, он будет хорошо играть за «Сочи». Он топ-игрок и точно сможет вернуться в сборную России. Очень жаль, что Кокорин сейчас не играет в «Зените».

За 4 матча в «Сочи» Кокорин забил 3 гола.