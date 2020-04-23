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Семья Ракицких ярко отпраздновала день рождения дочери

20:59
Ярослав Ракицкий. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
Ярослав Ракицкий. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
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Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий и его супруга Ольга отметили день рождения своей дочери Ярославы. Сегодня ей исполнилось три года. Фотографии в своем Instagram опубликовала Ольга Ракицкая.

— Отмечаем 3 годика дома! Как-то непривычно и странно так, без родных и близких, — написала жена футболиста. — Нам, конечно, и так весело, и мы очень счастливы... Но быстрее бы уже все наладилось. Всем добра и терпения.

30-летний Ярослав Ракицкий в текущем сезоне провел 29 матчей за «Зенит» и забил один мяч при одной голевой передаче.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/olga_rakitskaya/

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