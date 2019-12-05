Семину вручили Орден Александра Невского
18:33
Глава ОАО РЖД Олег Белозеров вручил главному тренеру «Локомотива» Юрию Семину? Орден Александра Невского, сообщает пресс-служба железнодорожников. Награжден им был специалист 13 августа 2019 года указом Президента РФ Владимира Путина.
Ранее Семин был награжден Орденом Почета и Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Орден Александра Невского вновь получил официальный статус в 2010 году и вручается «за особые личные заслуги перед Отечеством».
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...