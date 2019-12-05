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Семину вручили Орден Александра Невского

18:33

Глава ОАО РЖД Олег Белозеров вручил главному тренеру «Локомотива» Юрию Семину? Орден Александра Невского, сообщает пресс-служба железнодорожников. Награжден им был специалист 13 августа 2019 года указом Президента РФ Владимира Путина.

Ранее Семин был награжден Орденом Почета и Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Орден Александра Невского вновь получил официальный статус в 2010 году и вручается «за особые личные заслуги перед Отечеством».

Дополнительная информация

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/21487

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