Семин рассказал об отношениях с Геркусом и Кикнадзе

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин во время эфира программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24" рассказал об отношениях с бывшим и действующим президентом железнодорожников (с лета 2018-го должность переименована в "генеральный директор" – прим. "СЭ").

Ранее пост президента занимал Илья Геркус, который покинул "Локомотив" в декабре 2018-го. Действующий – Василий Кикнадзе.

– Они рабочие, – сказал Семин. – Рабочие отношения бывают и хорошие, и не очень, главное, чтобы они не шли вразрез с интересами общего дела.

Геркус сказал, что не видел никого, кто разбирался бы в футболе лучше меня? Спасибо Илье Леонидовичу! У нас с ним тоже были рабочие отношения. В тот период (когда Геркус работал в "Локомотиве") мы хорошо справились со своей работой.

Идеальный гендиректор клуба для меня? Он должен быть идеальным не в моем понимании – я же никого на работу не беру, не лоббирую. Спросите у нашего руководства, там лучше знают.

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