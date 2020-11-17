Семин ответил, почему не играет Алексей Миранчук и сколько стоит Антон

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался по поводу игры бывшего хавбека клуба Алексея Миранчука в «Аталанте». Полузащитник на данный момент дважды вышел на замену в двух играх в составе клуба из Бергамо и оба раза забил по голу (4:0 с «Мидтьюлланном» в Лиге Европы и 1:1 с «Интером» в серии A). По мнению Семина, игроку не дают шанс в «Аталанте», поскольку он ей дешево обошелся.

— За Миранчука рад. Не рад, что он не играет, — сказал Семин в эфире «Матч ТВ». — 14 миллионов за него — это очень мало. Чем Хаверц лучше Миранчука. Но он играет в «Челси». Почему он сразу играет в стартовом составе? Потому что его задорого купили. А Лешу купили не очень задорого, поэтому он сидит в резерве. Но думаю, он вытерпит и выдержит.

Также Семин выразил мнение по поводу перспектив Антона Миранчука в «Локо». Недавно брат-близнец Алексея Миранчука продлил с клубом контракт.

— Как за Антона будет предложение, он уедет, — считает Семин. — Это мечта гендиректора — продать обоих Миранчуков. И она быстро осуществится.

— На Transfermarkt цена Антона Миранчука — 12 миллионов.

— Маловато.

— А сколько должно быть?

— Антон стоит не меньше 30 миллионов.