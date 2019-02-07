Семин – о возможном переподписании Фернандеша: "Пусть ведут переговоры"

Как стало известно "СЭ", 33-летний полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш не достигал договоренностей о переходе в "Галатасарай".

Ранее о таком варианте сообщали турецкие СМИ. На данный момент идет обсуждение нового контракта хавбека с железнодорожниками. Договор футболиста с московским клубом заканчивается в июне этого года.

– Пусть ведут переговоры, это не мой вопрос. Фернандеш сейчас тренируется с командой, – такой комментарий дал нашему корреспонденту главный тренер красно-зеленых Юрий Семин.

Фернандеш выступает за "Локо" с 2014 года. В чемпионате России-2018/19 португалец провел 15 матчей, забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи. (Арман Мкртчян)​

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