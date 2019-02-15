Семин не знает о задержании Тарасова

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в разговоре с корреспондентом "СЭ" заявил, что не в курсе задержания полузащитника команды Дмитрия Тарасова​ на таможне в аэропорту Шереметьево. Футболист шел по зеленому коридору по возвращении из Испании, где проходил учебно-тренировочный сбор, что говорит об устном заявлении об отсутствии товаров, подлежащих декларированию.

Если вина Тарасова будет доказана, ему придется платить штраф.

– За что Тарасова задержали на таможне в Шереметьево? – вопрос Семину.

– Такими фактами не обладаю. Я не летел, а остался здесь, в Испании. Не в курсе дела, – ответил Семин. (Арман Мкртчян)

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