Семин назвал лучшего полузащитника года в РПЛ
17:05
Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин считает игрока железнодорожников Гжегожа Крыховяка лучшим полузащитником года в Тинькофф РПЛ.
«Лучший полузащитник года? Гжегож Крыховяк. Этот футболист всегда может делать результат», — сказал Семин в интервью «Чемпионату».
В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ 30-летний поляк провел 16 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал голевую передачу.
«Локомотив» ушел на зимнюю паузу на восьмом месте в турнирной таблице с 28 очками. Лидирует «Зенит», у которого 41 балл.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/news-4228443-yurij-syomin-nazval-luchshego-poluzaschitnika-goda-v-rpl.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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