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Семин: «Будущее в «Локомотиве» у меня есть. Но без Кикнадзе»

22:42
Василий Кикнадзе и Юрий Семин. Фото Сергей Киврин
Василий Кикнадзе и Юрий Семин. Фото Сергей Киврин
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин допустил свое возвращение в клуб в случае ухода гендиректора Василия Кикнадзе. Специалист покинул «Локо» этим летом в связи с истечением срока соглашения, после отставки он неоднократно критиковал Кикнадзе.

— Самое лучшее для «Локомотива», если Кикнадзе уйдет, — сказал Семин в эфире «Матч ТВ». — Болельщики пойдут на трибуны, спонсоры придут к клубу. У каждого тренера есть работа, он ее хорошо или плохо выполняет. Моя совесть чиста, я считаю, что проделал свою работу не просто хорошо, а отлично. Чемпионы, два раза серебряные медали, игроки в цене выросли. Ну что еще надо, какой должен быть тренер?

Могу ли вернуться в «Локомотив»? У меня с ним будущее есть, только без генерального директора.

— Сами хотите управлять?

— Ну посмотрим, жизнь покажет!

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