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Сегодня, 16:09

Семак заявил, что у ребят из «Чемпионики» есть шанс попасть в «Зенит»

Алина Савинова
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о важности развития детского футбола на примере проекта «Чемпионика».

«Этот проект — возможность для детей заниматься массовым спортом, но по единым методикам. А вообще, спорт сам по себе дисциплинирует, особенно в командных видах. Это точно лишним не будет. Начиная от того, как относишься к опозданиям, до взаимовыручки и того, как на тебя будут смотреть, если будешь перетягивать одело на себя, как вообще ведешь себя к коллективе. В данном случае у ребят еще есть большой бонус — возможность попасть в «Зенит». Так что у проекта одни плюсы, минусов не вижу», — приводит «РБ Спорт» слова Семака.

Проект «Зенит-Чемпионика» — первая франшиза детских футбольных школ от ФК «Зенит». Ранее клуб из Санкт-Петербурга продлил соглашение с сетью детских школ до 2027 года. За время работы данного проекта были открыты спортивные учреждения в 60 регионах России и трех странах мира.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-semak-u-rebyat-iz-chempioniki-est-shans-popast-v-zenit/
Сергей Семак
Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
Результаты / календарь
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21 тур
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
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