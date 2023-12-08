Семак заявил, что у ребят из «Чемпионики» есть шанс попасть в «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о важности развития детского футбола на примере проекта «Чемпионика».

«Этот проект — возможность для детей заниматься массовым спортом, но по единым методикам. А вообще, спорт сам по себе дисциплинирует, особенно в командных видах. Это точно лишним не будет. Начиная от того, как относишься к опозданиям, до взаимовыручки и того, как на тебя будут смотреть, если будешь перетягивать одело на себя, как вообще ведешь себя к коллективе. В данном случае у ребят еще есть большой бонус — возможность попасть в «Зенит». Так что у проекта одни плюсы, минусов не вижу», — приводит «РБ Спорт» слова Семака.

Проект «Зенит-Чемпионика» — первая франшиза детских футбольных школ от ФК «Зенит». Ранее клуб из Санкт-Петербурга продлил соглашение с сетью детских школ до 2027 года. За время работы данного проекта были открыты спортивные учреждения в 60 регионах России и трех странах мира.