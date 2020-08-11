РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Семак высказался о возможном уходе Кузяева в европейский клуб

06:10
Далер Кузяев. Фото ФК «Зенит»
Далер Кузяев. Фото ФК «Зенит»
Теги:

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал возможный уход полузащитника Далера Кузяева в европейский клуб.

— Посмотрим, как будут развиваться события. Решение Далера мы принимаем и понимаем. Если будет возможность, мы будем ждать. Если возьмем какого-то игрока и позиция будет закрыта, тогда ему места не найдется.

Все в его руках, он это прекрасно понимает. На сегодняшний день мы хотим видеть его в команде. Что касается его предпочтений, то скоро узнаем. Он прекрасно понимает, что и в его интересах быстрее определиться с командой, — сказал Семак в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир