Семак высказался о возможном уходе Кузяева в европейский клуб

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал возможный уход полузащитника Далера Кузяева в европейский клуб.

— Посмотрим, как будут развиваться события. Решение Далера мы принимаем и понимаем. Если будет возможность, мы будем ждать. Если возьмем какого-то игрока и позиция будет закрыта, тогда ему места не найдется.

Все в его руках, он это прекрасно понимает. На сегодняшний день мы хотим видеть его в команде. Что касается его предпочтений, то скоро узнаем. Он прекрасно понимает, что и в его интересах быстрее определиться с командой, — сказал Семак в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».