Семак высказался о соперничестве «Зенита» и «Спартака»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о соперничестве со «Спартаком».

— Я могу говорить только о команде, про тренеров, про Тедеско и игроков «Спартака». После полуфинального матча Кубка России полное уважение с нашей стороны и со стороны команды и тренера «Спартака».

Мы только за спортивное соперничество на футбольном поле. В остальном я с уважением отношусь и к их тренеру, и многих ребят в «Спартаке» знаю. Для нас это самое важное. Что происходит дальше — это уже не зона нашей ответственности. Мы только за выяснение отношений на футбольном поле. Я против технических поражений и всевозможных лимитов, которые мешают футболу, — сказал Семак в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».