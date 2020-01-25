Главный тренер «Зенита» Сергей Семак впервые станет дедушкой, сообщила его жена Анна в Instagram.

Их 20-летняя дочь Майя Семак ждет мальчика.

— Пока молодые ребята будут продолжать учиться, нам с дедушкой будет в радость помогать воспитывать малыша, — отметила Анна Семак.