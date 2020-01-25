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Семак впервые станет дедушкой

12:50
Семья Семаков. Фото Instagram
Семья Семаков. Фото Instagram
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак впервые станет дедушкой, сообщила его жена Анна в Instagram.

Их 20-летняя дочь Майя Семак ждет мальчика.

— Пока молодые ребята будут продолжать учиться, нам с дедушкой будет в радость помогать воспитывать малыша, — отметила Анна Семак.

Не могу больше молчать! Мы ждём ребёнка!!! Перед поездкой в Непал, в октябре, я поняла, что снова хочу ощутить беременность, бессонные ночи, кормления, путешествия по всему миру со слингом. Раздумывая на эту тему, прикидывая все «за» и «против», думала я так же об усыновлении новорожденного малыша. Когда мы отправились в поход в горы, мне хотелось прислушаться к себе внимательнее и понять чего же на самом деле хочу я — снова родить самой или усыновить. Беременность сопровождалась большими рисками невынашивания, к сожалению, после многочисленных операций по родовспоможению со мной это уже случалось. Страхи и сомнения все дальше уводили от мысли рожать самой, мысль о суррогатном материнстве как прилетела так и улетела и с усыновлением было совсем глухо. Уезжая, я думала об одном мальчике, рождённом с грубой сердечной патологией, но в походе мое сердце молчало настолько уверенно, что заставило усомниться в способности сопереживать. Казалось, суровые условия заморозили душу и все силы были направлены только на выживание. Несмотря на это, меня неотступно преследовала мысль, что этот ребёнок, этот малыш, уже где-то есть. Именно поэтому, зайдя в магазин шерстяных изделий в Катманду, руки сами собой потянулись к крошечным шапочкам и кофточкам. Вернувшись из Непала, я встретила старшую дочь. Она была взволнована, хотела поговорить со мной и отцом наедине. Вот тогда то я и поняла кто он — этот малыш, которого я почувствовала сердцем где — то во Вселенной. Это мой внук. Господи, как можно сделать абсолютно счастливых людей ещё более счастливыми? Радовались мы, радовались наши любимые Майя с Женей, делились планами, я сразу предупредила, чтобы о нянях даже не думали — молодая рок-н-рольная бабушка, управляющая катером — это и лучший друг, и самый надёжный уход. Пока молодые ребята (Майе 20, Жене 21) будут продолжать учиться, нам с дедушкой будет в радость помогать воспитывать малыша, ведь кроме огромной любви к этому пока нерождённому человеку, мы абсолютные чемпионы по уходу за младенцами. Засыпая в тот вечер, я думала о том, какими невероятными путями приходят к нам дети. Родные, приёмные — не важно. Важно только движение сердца навстречу чуду. @mayasemak ??

Публикация от Anna Semak (@annas_secret_garden)

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