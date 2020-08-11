Семак рассказал о видео Дзюбы и Азмуна из чемпионской раздевалки «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о праздновании Артемом Дзюбой и Сердаром Азмуном чемпионства в раздевалке.

— Я согласен, что многие вещи — не только видео, а многое, что происходит в команде, — должны там и оставаться. Мы должны все свои какие-то внутренние дела, разногласия всегда сохранять внутри нашей команды, коллектива.

Но мы сейчас живем в такое время, что каждую секунду надо что-то выкладывать, чтобы повышать интерес к команде. Очень много болельщиков, которые следят через интернет. Отсюда и такое освещение жизни команды — всем интересно, что происходит в раздевалке, дома.

На мой взгляд, есть святая святых — и семьи и футбольного клуба, — куда, на мой взгляд, не всегда нужно допускать людей с камерами, телефонами.

Этот поступок — сам поступок и то, что выложили в интернет — не делает плюс нашей команде, но ошибки бывают у всех. Не стоит придавать этому большого значения. Мы учтем на будущее все наши недочеты и будем двигаться вперед и в плане воспитания, и показа тех или иных сюжетов из раздевалки для того, чтобы они всегда были корректными. А лучше вообще, чтобы их не было, — сказал Семак в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».