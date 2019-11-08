Семак рассказал о посещении церкви перед матчами

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал большое интервью обозревателю «СЭ» Александру Львову. И рассказал о том, что ставит свечку в храме перед матчами.

— Известно, что вы верующий человек. Свечку в храме перед матчами ставите — как в свое время Лобановский?

— Ставлю. Но это не зависит от какой-либо игры. Если у меня есть свободное время, то иду в церковь, молюсь. В дни встреч, особенно, когда позднее начало, времени предостаточно. А рядом с базой есть храм.

Полностью интервью Сергея Семака — здесь