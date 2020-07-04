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Семак признан лучшим тренером июня в РПЛ

10:17
Сергей Семак. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Сергей Семак. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назван лучшим тренером премьер-лиги в июне, сообщает официальный сайт РПЛ. Под руководством специалиста сине-бело-голубые разгромили ЦСКА (4:0) и с одинаковым счетом обыграли «Крылья Советов» и «Тамбов» (2:1).

В таблице премьер-лиги «Зенит» оторвался от преследователей на 11 очков за пять туров до конца сезона и теоретически может обеспечить чемпионство уже 5 июля в игре с «Краснодаром».

За Семака проголосовали болельщики и РПЛ. Эксперты «Матч премьер» отдали свой голос за Игоря Шалимова из «Ахмата».

Дополнительная информация:

https://twitter.com/premierliga/status/1279312225174421505

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