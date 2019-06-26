Семак поприветствовал Александра Геннадьевича Анюкова в тренерском штабе "Зенита"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в своем Инстаграме назвал переход защитника Александра Анюкова на тренерскую работу первым трансфером чемпиона России летом-2019.

36-летний Анюков станет помощником Семака. Соглашение рассчитано на один год и предусматривает возможность продления.

"Наш первый трансфер в этом сезоне. Добро пожаловать, легенда! Желаю собрать как минимум столько же трофеев на тренерском пути. P.S. Александр Геннадьевич – теперь только так!" – написал Семак.

Анюков принял участие в 417 матчах за "Зенит", забил 13 голов и отдал 30 результативных передач. Экс-защитник "Крыльев Советов" – единственный футболист, который стал пятикратным чемпионом России в составе сине-бело голубых. Вместе с питерцами защитник завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА, стал двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

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