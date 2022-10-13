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Сегодня, 11:23

Семак: «Пока у «Зенита» есть два нападающих. Мы не рассматриваем других игроков»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре форварда Юри Алберто за «Коринтианс», а также оценил выступление форвардов петербургского клуба в текущем сезоне.

«Алберто в аренде. Что будет дальше? Сказать сложно. Пока у нас есть два нападающих. На сегодняшний день мы не рассматриваем других игроков», — сказал Семак.

Юри Алберто был арендован «Коринтиансом» летом 2022 года. На счету 21-летнего бразильца 21 матч, в которых он забил 8 голов и сделал результативную передачу.

Сергей Семак
ФК Зенит
Юри Алберто
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Семак поделился мнением по поводу игры нападающих «Зенита» в этом сезоне

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 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
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 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
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 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
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 Факел 12 1 7 4 16-23 10
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 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
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Кристиан Нобоа

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Зенит

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П
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Зенит

 5
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Спартак

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