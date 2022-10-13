Семак: «Пока у «Зенита» есть два нападающих. Мы не рассматриваем других игроков»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре форварда Юри Алберто за «Коринтианс», а также оценил выступление форвардов петербургского клуба в текущем сезоне.
«Алберто в аренде. Что будет дальше? Сказать сложно. Пока у нас есть два нападающих. На сегодняшний день мы не рассматриваем других игроков», — сказал Семак.
Юри Алберто был арендован «Коринтиансом» летом 2022 года. На счету 21-летнего бразильца 21 матч, в которых он забил 8 голов и сделал результативную передачу.
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|
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|1
|3
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|25
|
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|24
|
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|3
|3
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|21
|
6
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|12
|6
|2
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|
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|
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|12
|5
|2
|5
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|17
|
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|12
|4
|5
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|3
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|
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|2
|5
|5
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|11
|
12
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|12
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|1
|8
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|10
|
13
|Факел
|12
|1
|7
|4
|16-23
|10
|
14
|Локомотив
|12
|2
|3
|7
|15-26
|9
|
15
|Химки
|12
|2
|2
|8
|13-23
|8
|
16
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|12
|1
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|8
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|6
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|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|- : -
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|- : -
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|8
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
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|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|11
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
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Марк Мампасси
Локомотив
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|1
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