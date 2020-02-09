Семак объяснил, почему Круговой восстанавливается в расположении «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что команда не столкнется с проблемой лимита на легионеров в матчах чемпионата России.

— Никаких проблем не вижу. Будут играть те, кто лучше готов. Есть пара позиций, на которых есть конкуренция. Русские игроки будут конкурировать с иностранцами.

— Но не на всех позициях есть русские игроки — в центре обороны, например, есть только молодой Прохин.

— Это проблема всего российского футбола — центральных защитников с российским паспортом совсем нет.

— Получается, весной из-за лимита «Зенит» будет вынужден выставлять не всегда оптимальный состав?

— Да.

— На каком этапе восстановление Кузяева?

— Я надеюсь, что он будет на следующем сборе фрагментарно заниматься в общей группе. Будет ли готов? Я надеюсь. Мы этого все ждем.

— Полетит ли Круговой на следующий сбор?

— Обсудим с медицинским штабом. Мы понимаем, что ему нужны занятия на поле — больше работы с мячом. У него контракт с «Зенитом» и, по договоренности между клубами, он восстанавливается от травмы там, где больше возможностей для реабилитации. Во взаимоотношениях с «Уфой» мы отталкиваемся от того, как лучше для самого футболиста. (Гоша Чернов)

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