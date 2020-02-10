Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о проблемах, с которыми столкнулся на второй год работы в команде.

— Я не увижу свою команду, пока в ней не будет возможности строить то, что я хочу, — сказал Семак в эфире «Россия 24». — В прошлом сезоне было сложнее, но мы все равно были на уровне. В этом году мы создаем больше всех. Второй год — самый сложный? Да, это так, хотя и первый сложно назвать легким. У нас было 35 человек на контрактах, нужно было за два сбора принять решение, кому оставаться, а кому — нет. Плюс приехали футболисты из сборных, за неделю до начала чемпионата. А нам еще предстояло два раунда в квалификации Лиги Европы играть. Было непросто. Мы серьезно прорядили состав, количество игроков на контракте значительно ниже, чем раньше. Я — сторонник того, чтобы было как можно больше качества, а не количества. Если у нас будет возможность пригласить в команду игрока, который сильнее тех, кто у нас есть, то этим нужно пользоваться.

Во второй год включилась эмоциональная составляющая. Нужно заразить себя идеей о том, что ты делаешь свою работу хорошо только тогда, когда выигрываешь. Когда не уступаешь соперникам ни в желании, ни в движении, ни в борьбе. Плюс, то мастерство и тренировочный процесс, которые должны присутствовать, позволяют выходить на хороший уровень и добиваться стабильности результатов, которая нужна для того, чтобы становиться чемпионом.