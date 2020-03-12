Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции перед игрой 22-го тура РПЛ с «Уралом» прокомментировал пропуск матча полузащитником Вильмара Барриоса, который получил четвертую желтую карточку.

— Барриос — один из лидеров нашей команды, игрок важный, системообразующий Но есть и другие игроки, есть варианты, кем можно заменить. Что касается желтой карточки, то сейчас если есть стычка, судья может давать любому игроку карточку на его усмотрение. Хотя во многих случаях реакция абсолютно нормальная. Готовимся без Барриоса, но будем делать все для победы.

Что касается системы, то мы понимаем возможности каждого игрока. В центральной зоне есть варианты. Кузяев начал тренироваться не так давно, есть Шамкин, Мусаев. (Дмитрий Зимин)