Семак не собирается рассказывать о внутрикомандных секретах

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак считает, что секреты внутри команды должны оставаться в раздевалке, сообщает Петербургский дневник.

Семак возглавляет "Зенит" с мая 2018-го. С российским специалистом сине-бело голубые выиграли золотые медали РПЛ по итогам сезона-2018/19.

– Разумеется, наши внутрикомандные секреты должны оставаться в раздевалке, и мы серьезно относимся к тому, чтобы это понимали все люди, имеющие отношение к команде. В современном футболе нет мелочей, тем более при таком развитии медиа- и прочих технологий. Есть моменты, открытые для наших болельщиков. Есть вещи, которые доступны журналистам. Но целый ряд моментов должен оставаться только внутри команды и клуба. Вот почему не ждите от меня откровений по этой части, – приводит слова Семака Петербургский дневник.

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