Семак не слышал ни об одном предложении по Дзюбе

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что никаких разговоров об уходе нападающего Артема Дзюбы не было.
В мае 30-летний форвард в интервью "СЭ" рассказал, что заключил контракт с компанией агента Жорже Мендеша и надеется на предложение из Англии.
– Как и всегда в межсезонье появляется масса трансферных слухов, поэтому хотим вас попросить прокомментировать один из них. Уедет ли Дзюба в Англию?
– Я не слышал ни об одном таком предложении. На данный момент Артем Дзюба – игрок нашей команды. Никаких разговоров не было – это точно. (Официальный сайт "Зенита")
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Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2019-07-03-sergey-semak-ob-olimp-superkubke-rossii-zhdem-interesnoy-igry.htm