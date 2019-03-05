Семак назвал тренера, с которого берет пример

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в интервью клубной пресс-службе признался, что берет пример с Хосепа Гвардьолы, который возглавляет "Манчестер Сити", сообщает официальный сайт питерской команды.

– Кого из современных тренеров вы бы назвали примером?

– Пепа Гвардиолу. Не знаю никаких скандалов с его участием. Он очень достойно себя ведет, добивается результатов, является самим собой. Я работал и с такими тренерами, которые считали, что конфликт необходим в коллективе. Каждый выбирает свою дорогу. Кому-то совершенно неважно, что делают футболисты, лишь бы добивались результата, – цитирует Семака пресс-служба "Зенита".

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